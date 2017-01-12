В Кремле «приняли к сведению» позицию Тиллерсона по Крыму

В Москве не согласны с формулировками кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Крыму, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его слова об условиях признания полуострова российским.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса. Разумеется, мы не согласны с такими формулировками, будем аргументированно объяснять свою позицию».
Выступая на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост госсекретаря США, Тиллерсон заявил, что США не признают Крым частью России, а единственным способом признания является выработка «широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ». Слушания продолжались около девяти часов.
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