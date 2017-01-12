Шойгу: основу группировки с высокоточным оружием составят оснащенные «Калибрами» корабли

К 2021 году основу российской группировки носителей высокоточного оружия составят корабли, оснащенные крылатыми ракетами. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу отметил, что в настоящее время новейшие корабли и субмарины оснащаются крылатыми ракетами «Калибр», передает РИА Новости.
Глава Минобороны не исключил, что в будущем высокоточное оружие может заменить ядерное в качестве фактора сдерживания.
Заявления Сергей Шойгу прозвучали в ходе лекции «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы». Ранее в ходе этой лекции министр заявил, что в настоящее время развитие ядерных сил остается стратегическим приоритетом для военного ведомства.
Комментарии