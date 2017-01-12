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  • 12.01, 14:40

Шойгу: основу группировки с высокоточным оружием составят оснащенные «Калибрами» корабли

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Шойгу: основу группировки с высокоточным оружием составят оснащенные «Калибрами» корабли

Шойгу: основу группировки с высокоточным оружием составят оснащенные «Калибрами» корабли

К 2021 году основу российской группировки носителей высокоточного оружия составят корабли, оснащенные крылатыми ракетами. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу: «В состав ВМФ поступают современные многоцелевые надводные корабли и подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами. К 2021 году силы флота составят основу группировки носителей высокоточного оружия большой дальности».

Шойгу отметил, что в настоящее время новейшие корабли и субмарины оснащаются крылатыми ракетами «Калибр», передает РИА Новости.

Глава Минобороны не исключил, что в будущем высокоточное оружие может заменить ядерное в качестве фактора сдерживания.

Заявления Сергей Шойгу прозвучали в ходе лекции «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы». Ранее в ходе этой лекции министр заявил, что в настоящее время развитие ядерных сил остается стратегическим приоритетом для военного ведомства.

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