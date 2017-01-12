В Москве отметили 110 лет со дня рождения Сергея Королёва

Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося советского ученого Сергея Королёва. В Москве и области по этому случаю прошли памятные мероприятия.

К Кремлёвской стене, где покоится урна с прахом Королёва, возложили цветы. В церемонии участвовали представители «Роскосмоса», ветераны отрасли, а также члены семьи выдающегося ученого., дочь ученого: «Хотя прошло уже полвека, люди помнят его, чтут память о нем, потому что он начал великое дело вместе со своими соратниками и сделал нашу страну первой великой космической державой».В Подмосковье сегодня открыли памятник «Звездные люди Земли», посвященный Сергею Королёву и Юрию Гагарину. Также там появилась мемориальная доска с именем ученого.Сергей Королёв считается основоположником так называемой практической космонавтики. Он создал первый в истории пилотируемый космический корабль, сконструировал первый искусственный спутник и баллистические ракеты. Ученый разрабатывал больше 200 научных проектов, среди которых — строительство первой орбитальной станции, высадка на Луну, покорение Марса и многое другое.