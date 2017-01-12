Ментовские войны
Недоступно в Вашей стране
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.01, 14:40
В Москве отметили 110 лет со дня рождения Сергея Королёва. Москва, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве отметили 110 лет со дня рождения Сергея Королёва

комментировать
В Москве отметили 110 лет со дня рождения Сергея Королёва

В Москве отметили 110 лет со дня рождения Сергея Королёва

В Москве отметили 110 лет со дня рождения Сергея Королёва

    Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося советского ученого Сергея Королёва. В Москве и области по этому случаю прошли памятные мероприятия.

    К Кремлёвской стене, где покоится урна с прахом Королёва, возложили цветы. В церемонии участвовали представители «Роскосмоса», ветераны отрасли, а также члены семьи выдающегося ученого.

    Наталья Королёва, дочь ученого: «Хотя прошло уже полвека, люди помнят его, чтут память о нем, потому что он начал великое дело вместе со своими соратниками и сделал нашу страну первой великой космической державой».

    В Подмосковье сегодня открыли памятник «Звездные люди Земли», посвященный Сергею Королёву и Юрию Гагарину. Также там появилась мемориальная доска с именем ученого.

    Сергей Королёв считается основоположником так называемой практической космонавтики. Он создал первый в истории пилотируемый космический корабль, сконструировал первый искусственный спутник и баллистические ракеты. Ученый разрабатывал больше 200 научных проектов, среди которых — строительство первой орбитальной станции, высадка на Луну, покорение Марса и многое другое.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru