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  • 12.01, 14:40
Российские военные привезли учебники по русскому языку для учащихся Алеппо. русский язык, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские военные привезли учебники по русскому языку для учащихся Алеппо

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Российские военные привезли учебники по русскому языку для учащихся Алеппо

Российские военные привезли учебники по русскому языку для учащихся Алеппо

Российские военные привезли учебники по русскому языку для учащихся Алеппо

    Российские военные провели несколько гуманитарных акций в Алеппо и его пригородах. Местным жителям раздали более пяти тонн продуктов и предметов первой необходимости.

    Также местным жителям привезли учебники по русскому языку. Интерес к нему неуклонно растет. Русский язык не входит в основную школьную программу, но многие ученики выбирают его по желанию. Пока занятия проходят дважды в неделю. Все чаще на языке Пушкина говорят и в вузах. Только в Латакии его изучают больше трех тысяч студентов.

    Александр Воронин, представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Центром примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике в университет Тишрин доставлен гуманитарный груз в виде художественной и учебной литературы, обучающих дисков, программ для русскоговорящего населения, фильмов о войне».

    Ранее офицеры Центра по примирению доставляли комплекты одежды и канцелярских принадлежностей воспитанникам детских домов и школ для беженцев.

    В общей сложности студенты получили больше тысячи книг и учебных пособий. Благодаря этому в университете удалось открыть высшие курсы изучения русского языка.

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