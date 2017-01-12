Российские военные привезли учебники по русскому языку для учащихся Алеппо

Российские военные провели несколько гуманитарных акций в Алеппо и его пригородах. Местным жителям раздали более пяти тонн продуктов и предметов первой необходимости.выбирают его по желанию. Пока занятия проходят дважды в неделю. Все чаще на языке Пушкина говорят и в вузах. Только в Латакии его изучают больше трех тысяч студентов.
Александр Воронин, представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Центром примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике в университет Тишрин доставлен гуманитарный груз в виде художественной и учебной литературы, обучающих дисков, программ для русскоговорящего населения, фильмов о войне».
Ранее офицеры Центра по примирению доставляли комплекты одежды и канцелярских принадлежностей воспитанникам детских домов и школ для беженцев.
В общей сложности студенты получили больше тысячи книг и учебных пособий. Благодаря этому в университете удалось открыть высшие курсы изучения русского языка.
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