Пограничника из Приморья наградят за спасение шестерых детей

В Приморском крае мужчина, рискуя собственной жизнью, спас из огня шестерых детей. Прапорщик погранслужбы Алексей Пузанов впервые после происшествия согласился дать интервью.

В одном из районов приморской столицы загорелся коттедж, в котором располагался частный детский сад. И пока зеваки снимали полыхающее здание на телефон, Алексей принялся ловить малышей, которых ему из окон сбрасывали воспитатели. Сегодня героя представили к государственной награде.За свою самоотверженность и геройский поступок прапорщик погрануправления ФСБ России получил на работе именные часы, а в скором времени будет представлен к награде «За спасение погибавших». Отважный пограничник вынес из пожара семерых.Алексей вспоминает, что бросился в огонь, когда увидел в окне на втором этаже женщину и шестерых детей. Первый этаж уже полыхал вовсю. Прапорщик понял, что единственный путь к спасению для них — через окно. Правда, воспитательницу было непросто уговорить сбросить ребят по одному. Женщина в панике не могла принять правильное решение. Потом согласилась.Как загорелся частный детский сад, пользующийся неплохой популярностью среди семей поселка Трудовой, теперь предстоит выяснить сотрудникам МЧС. Уже известно, что дошкольное учреждение не имело разрешительных документов и соответствующими службами ни разу не проверялось. Теперь частным садом займется прокуратура.Подробности — в видеоматериале.