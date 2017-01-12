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  • 12.01, 13:10

Минобороны Украины изменило биографию Ильи Муромца в «Википедии»

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Минобороны Украины изменило биографию Ильи Муромца в «Википедии»

Минобороны Украины изменило биографию Ильи Муромца в «Википедии»

Украинские чиновники отредактировали информацию о русском богатыре Илье Муромце в «Википедии». Не исключено, что это связано с премьерой нового фильма, пишет украинское издание «Вести».

Отмечается, что правки вносились в декабре 2016 года. В Минобороны Украины весь месяц пытались доказать, что богатырь родился в селе под Черниговом, а не во Владимирской области России. В общей сложности чиновники военного ведомства внесли около полутора десятка правок.

Издание отмечает, что это может быть связано с премьерой первого украинского фильма в стиле фэнтези «Сторожевая застава», который создавался под эгидой Госкино. Сюжет ленты также отстаивает версию о том, что русские богатыри на самом деле родились на территории Украины.

В ноябре прошлого года президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в «гибридном присвоении истории». Эти слова прозвучали после того, как в Москве был открыт памятник князю Владимиру. При этом Порошенко, критикуя открытие памятника, назвал Владимира «нашим первоапостольным киевским князем».

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