Минобороны Украины изменило биографию Ильи Муромца в «Википедии»

Украинские чиновники отредактировали информацию о русском богатыре Илье Муромце в «Википедии». Не исключено, что это связано с премьерой нового фильма, пишет украинское издание «Вести».Отмечается, что правки вносились в декабре 2016 года. В Минобороны Украины весь месяц пытались доказать, что богатырь родился в селе под Черниговом, а не во Владимирской области России. В общей сложности чиновники военного ведомства внесли около полутора десятка правок.
Издание отмечает, что это может быть связано с премьерой первого украинского фильма в стиле фэнтези «Сторожевая застава», который создавался под эгидой Госкино. Сюжет ленты также отстаивает версию о том, что русские богатыри на самом деле родились на территории Украины.
В ноябре прошлого года президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в «гибридном присвоении истории». Эти слова прозвучали после того, как в Москве был открыт памятник князю Владимиру. При этом Порошенко, критикуя открытие памятника, назвал Владимира «нашим первоапостольным киевским князем».
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