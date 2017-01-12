В Татарстане судят «Братву», державшую в страхе местных жителей

Сегодня перед судом в Татарстане предстали участники преступного сообщества. Днем они собирали дань с коммерсантов, а ночью выходили на так называемые тренировки. Избивали прохожих до смерти, чтобы, по их словам, «не потерять форму».

Они чувствовали себя абсолютно безнаказанными и гордо именовали себя «Братвой». Теперь, после двух лет в следственном изоляторе, 12 друзей-подельников и их криминальный лидер Максим Ионов оказались в зале суда.Задержали подозреваемых после целой серии публичных расправ, которые они учинили в родном городе Лениногорск. Почти все эти случаи закончились чьей-то гибелью.Многие потерпевшие так и не нашли в себе сил прийти в суд, чтобы дать показания лично, их огласили из материалов дела. Некоторые люди и вовсе были случайно выбранными жертвами. Участники группировки иногда выходили на так называемые тренировки.Ни один из подсудимых на стадии следствия вину так и не признал. Более того, в СИЗО они старались показать, что по-прежнему являются организованной группой. Устраивали акции протеста против режима содержания, планировали групповой побег. Вдохновителем, как выяснили оперативники, был Максим Ионов. Ему как вероятному лидеру ОПГ грозит пожизненное заключение.