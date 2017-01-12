Два грузовика за 7 млн рублей угнали на юго-востоке Москвы

В ЮВАО неизвестные угнали два автомобиля марки Scania общей стоимостью более 7 млн рублей.Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, инцидент произошел на улице Пруд-Ключики.
Из сообщения ГУ МВД РФ по Москве: «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестные совершили кражу двух автомобилей марки Scania, а затем скрылись. Материальный ущерб составил около 7 млн рублей».
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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