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  • 12.01, 13:10

Два грузовика за 7 млн рублей угнали на юго-востоке Москвы

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Два грузовика за 7 млн рублей угнали на юго-востоке Москвы

Два грузовика за 7 млн рублей угнали на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы

В ЮВАО неизвестные угнали два автомобиля марки Scania общей стоимостью более 7 млн рублей.

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, инцидент произошел на улице Пруд-Ключики.

Из сообщения ГУ МВД РФ по Москве: «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестные совершили кражу двух автомобилей марки Scania, а затем скрылись. Материальный ущерб составил около 7 млн рублей».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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