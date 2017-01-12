Шойгу рассказал о боевом потенциале сухопутных войск и ВДВ

К 2021 году оснащенность российских сухопутных войск и ВДВ современным вооружением достигнет 70%. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Интерфакс».
Сергей Шойгу: «Для поддержания боевых возможностей сухопутных войск завершено формирование ряда общевойсковых соединений. Наращиваются мобильность и ударные возможности ВДВ».
Глава Минобороны добавил, что проводимые мероприятия позволят соединениям и воинским частям сухопутных войск и ВДВ развить достаточный боевой потенциал для «гарантированного выполнения задач как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок войск и сил».
Также Шойгу заявил, что развитие стратегических ядерных сил остается стратегическим приоритетом для военного ведомства. По его словам, ракетные войска стратегического назначения и морские силы ядерного сдерживания в настоящее время оснащаются современными ракетными комплексами. Это оснащение, по оценке Шойгу, является масштабным. Кроме этого, по его словам, проводится модернизация самолетов дальней авиации.
Сергей Шойгу: «Это позволит к 2021 году довести их (стратегических ядерных сил) оснащенность современными образцами вооружения до 72%, что обеспечит поддержание потенциала ядерного сдерживания на требуемом уровне».
Заявления Сергей Шойгу прозвучали в ходе лекции «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы». Она проводится для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности.
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