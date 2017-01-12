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  • 12.01, 13:10

Застрявшие в Таиланде российские туристы вернулись на родину

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Застрявшие в Таиланде российские туристы вернулись на родину

Застрявшие в Таиланде российские туристы вернулись на родину

Российские туристы, которые накануне не могли вылететь из Таиланда из-за трудностей с перекрещиванием регулярного и чартерного рейсов, благополучно вернулись на родину.

О возвращении туристов сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Ирина Тюрина: «Только что я общалась с туроператорами Coral Travel и Pegas Touristik, клиенты которых не могли вчера улететь домой. Они сказали, что самолет „Боинг-777“, на борту которого находился 371 российский турист, утром приземлился в Москве».

Она отметила, что с туристами все в порядке. По словам Тюриной, «ситуация была сложная, тем не менее, усилиями туроператоров и авиакомпании Nord Wind разрешилась».

Напомним, накануне Тюрина сообщила, что десятки российских туристов не могут вылететь из Таиланда в Москву. Она пояснила, что «с 5 ноября 2016 года авиакомпания Nord Wind выполняет в Бангкок один раз в неделю регулярный рейс, второй раз в неделю — чартерный, и так как многие туристы выбирают для отдыха 10-дневные туры, их рейсы перекрещиваются».

По словам Тюриной, до этого момента проблем с перекрещиванием не было, но 11 января «авиационные власти Таиланда сообщили перевозчику, что туристы, прилетевшие регулярным рейсом, не могут улететь чартерным рейсом».

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