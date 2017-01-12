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  • 12.01, 13:10

Глава МЭР назвал рублевые активы «самыми крепкими и сильными в мире»

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Глава МЭР назвал рублевые активы «самыми крепкими и сильными в мире»

Глава МЭР назвал рублевые активы «самыми крепкими и сильными в мире»

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал иностранный бизнес активнее инвестировать в Россию.

В ходе экспертной дискуссии в рамках Гайдаровского форума министр отметил, что иностранные компании, побоявшиеся в последние два года инвестировать, упустили очень серьезные возможности. Рубль и рублевые активы, по словам главы МЭР, стали самыми крепкими и сильными в мире.

Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Многие боялись, что нестабильность на финансовых рынках, нестабильность динамики инфляции будут сохраняться, но в результате мы видим, что рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире. Поэтому те, кто боялся, упустили очень серьезные возможности».

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что рубль больше не является переоцененным и «все больше компаний, в том числе глобальных, начинают работать на экспорт с российского рынка».

Вместе с тем министр признал, что для роста инвестиций необходимо создать соответствующий бизнес-климат и обеспечить определенность, и это, по словам Орешкина, главная задача правительства в наступившем году.

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