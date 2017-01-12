Экс-главу российского банка «Траст» освободили из-под стражи в суде под Киевом

Бывшего совладельца кредитной организации освободили в зале Бориспольского районного суда Киевской области.РИА Новости.
Александр Куренной: «Согласно сообщению, НЦБ Интерпола МВД России из НЦБ Интерпола Украины поступила информация о том, что решением Бориспольского районного суда Киевской области Юров И. С. был освобожден из-под стражи в зале суда».
Юров подозревается на родине в нескольких преступлениях по статье «Растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере». По запросу российской стороны он был объявлен в розыск по линии Интерпола и в ноябре прошлого года задержан на Украине. После этого Генпрокуратура РФ направила Киеву запрос о выдаче Юрова. Однако Москве до сих пор не поступала информация о рассмотрении данного обращения.
Напомним, Юрова и еще двоих бывших руководителей «Траста» Николая Фетисова и Сергея Беляева подозревают в выдаче кредитов подконтрольным им компаниям в офшорах. Высокий суд Лондона заморозил активы всех троих.
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