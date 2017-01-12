Убивший десятки женщин ангарский маньяк направлен на психиатрическую экспертизу

Михаил Попков, который был осужден пожизненно за убийство 22 женщин в городе Ангарск Иркутской области и признавшийся в 59 новых преступлениях, направлен на
Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по региону, «в настоящее время Попков проходит судебно-психиатрическую экспертизу в условиях стационара в Иркутске».
судебно-психиатрическую экспертизу.
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «После ее завершения ему будет передано на ознакомление обвинительное заключение по всем 59 эпизодам, совершенным с 1992 по 2010 годы, по которым он дал признательные показания, и дело будет направлено в Иркутский областной суд для вынесения приговора».
В ведомстве отметили, что Попкову поставлен диагноз «Гомицидомания», или страсть к убийству, который не является симптомом психического расстройства, поэтому он вряд ли будет признан невменяемым.
В настоящее время Попкову предъявлено обвинение в 47 убийствах женщин, еще по 12 следственные действия продолжаются, но близки к завершению. По всем он написал явки с повинной.
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «Среди преступлений, в которых он признался, были и так называемые „глухари“, и неизвестные нам факты, которые находили свое подтверждения в виде найденных в указанных им местах останков жертв. Свои преступления Попков запоминал покадрово, и все это буквально посекундно описывал в явках и давая показания. При этом каких-либо эмоций он не демонстрировал».
Бывший милиционер называл себя «чистильщиком». Он утверждал, что убивал только «женщин, ведущих разгульный образ жизни», но заманивал в свою машину всех поздно возвращающихся домой девушек. По данным следствия, убийства начались еще в 1994 году: в вечернее и ночное время в общественных местах Ангарска начали пропадать женщины 17–38 лет. Их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживали в лесу, на кладбищах, у обочин дорог по всей области.
виновным в убийстве 22 женщин.
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