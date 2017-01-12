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  • 12.01, 11:38

Убивший десятки женщин ангарский маньяк направлен на психиатрическую экспертизу

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Убивший десятки женщин ангарский маньяк направлен на психиатрическую экспертизу

Убивший десятки женщин ангарский маньяк направлен на психиатрическую экспертизу

Убивший десятки женщин ангарский маньяк направлен на психиатрическую экспертизу

Михаил Попков, который был осужден пожизненно за убийство 22 женщин в городе Ангарск Иркутской области и признавшийся в 59 новых преступлениях, направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по региону, «в настоящее время Попков проходит судебно-психиатрическую экспертизу в условиях стационара в Иркутске».

Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «После ее завершения ему будет передано на ознакомление обвинительное заключение по всем 59 эпизодам, совершенным с 1992 по 2010 годы, по которым он дал признательные показания, и дело будет направлено в Иркутский областной суд для вынесения приговора».

В ведомстве отметили, что Попкову поставлен диагноз «Гомицидомания», или страсть к убийству, который не является симптомом психического расстройства, поэтому он вряд ли будет признан невменяемым.

В настоящее время Попкову предъявлено обвинение в 47 убийствах женщин, еще по 12 следственные действия продолжаются, но близки к завершению. По всем он написал явки с повинной.

Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «Среди преступлений, в которых он признался, были и так называемые „глухари“, и неизвестные нам факты, которые находили свое подтверждения в виде найденных в указанных им местах останков жертв. Свои преступления Попков запоминал покадрово, и все это буквально посекундно описывал в явках и давая показания. При этом каких-либо эмоций он не демонстрировал».

Бывший милиционер называл себя «чистильщиком». Он утверждал, что убивал только «женщин, ведущих разгульный образ жизни», но заманивал в свою машину всех поздно возвращающихся домой девушек. По данным следствия, убийства начались еще в 1994 году: в вечернее и ночное время в общественных местах Ангарска начали пропадать женщины 17–38 лет. Их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживали в лесу, на кладбищах, у обочин дорог по всей области.

Задержали маньяка летом 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем. А в январе 2015 года Иркутский облсуд признал 50-летнего Михаила Попкова виновным в убийстве 22 женщин.

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