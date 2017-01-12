Турецкие депутаты устроили массовую драку из-за поправок в конституцию

Депутаты турецкого парламента устроили массовую драку в ходе обсуждения поправок в конституцию страны.

По информации турецкого телеканала NTV, схлестнулись депутаты правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).Потасовка началась, когда оппозиционные парламентарии попытались блокировать трибуну. Несколько человек были травмированы, заместитель главы ПСР Фатих Шахин получил перелом носа.Кроме того, в ходе драки были повреждены микрофоны и стулья, которыми депутаты бросались друг в друга.Поправки в конституцию предусматривают введение в Турции президентской системы вместо парламентской, существующей в стране с момента образования Турецкой Республики в 1923 году. Чтобы вынести их на референдум, необходимы голоса более 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум.Две другие представленные в парламенте оппозиционные партии — левоцентристская НРП и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — обвиняют Реджепа Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.