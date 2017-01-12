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  • 12.01, 10:08

Турецкие депутаты устроили массовую драку из-за поправок в конституцию

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Турецкие депутаты устроили массовую драку <nobr>из-за</nobr> поправок в конституцию

Турецкие депутаты устроили массовую драку из-за поправок в конституцию

Турецкие депутаты устроили массовую драку <nobr>из-за</nobr> поправок в конституцию
  • Фото: @AydnMfit /twitter.com

    • Депутаты турецкого парламента устроили массовую драку в ходе обсуждения поправок в конституцию страны.

    По информации турецкого телеканала NTV, схлестнулись депутаты правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

    Потасовка началась, когда оппозиционные парламентарии попытались блокировать трибуну. Несколько человек были травмированы, заместитель главы ПСР Фатих Шахин получил перелом носа.

    Кроме того, в ходе драки были повреждены микрофоны и стулья, которыми депутаты бросались друг в друга.



    Поправки в конституцию предусматривают введение в Турции президентской системы вместо парламентской, существующей в стране с момента образования Турецкой Республики в 1923 году. Чтобы вынести их на референдум, необходимы голоса более 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум.

    Две другие представленные в парламенте оппозиционные партии — левоцентристская НРП и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — обвиняют Реджепа Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

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