Мужчина зарезал своего знакомого на севере Москвы

На Дубнинской улице в столице мужчина после ссоры зарезал своего знакомого.РИАМО источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне.
Из сообщения источника: «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что молодой человек 1991 года рождения в ходе ссоры ранил ножом своего оппонента 1981 года рождения, который в ответ причинил множественные ножевые ранения головы, шеи, тела, рук обидчику».
От полученных ранений молодой человек скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан.
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