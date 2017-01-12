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  • 12.01, 10:08

Мужчина зарезал своего знакомого на севере Москвы

1 комментарий

Мужчина зарезал своего знакомого на севере Москвы

Мужчина зарезал своего знакомого на севере Москвы

На Дубнинской улице в столице мужчина после ссоры зарезал своего знакомого.

Как сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне.

Из сообщения источника: «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что молодой человек 1991 года рождения в ходе ссоры ранил ножом своего оппонента 1981 года рождения, который в ответ причинил множественные ножевые ранения головы, шеи, тела, рук обидчику».

От полученных ранений молодой человек скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан.

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