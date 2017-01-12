Овечкин оставил себе принесшую 1000-е очко шайбу в качестве трофея

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забрал себе в качестве трофея шайбу, которая принесла ему тысячное очко в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).тысячное очко ему принесла первая шайба, заброшенная на 35-й секунде.
После игры форвард опубликовал в Instagram фото с этой шайбой в руке и поблагодарил всех за поддержку.
Александр Овечкин: «Спасибо моим партнерам, болельщикам и клубу за поддержку. Я благодарен своей драгоценной супруге, друзьям и родителям. Все это только благодаря вам».
Овечкин стал четвертым россиянином, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Причем сделал он это быстрее остальных — в 880-й встрече.
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