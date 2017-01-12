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  • 12.01, 10:08

Овечкин оставил себе принесшую 1000-е очко шайбу в качестве трофея

1 комментарий
Овечкин оставил себе принесшую <nobr>1000-е</nobr> очко шайбу в качестве трофея

Овечкин оставил себе принесшую 1000-е очко шайбу в качестве трофея

Овечкин оставил себе принесшую <nobr>1000-е</nobr> очко шайбу в качестве трофея
  • Фото: @Capitals /twitter.com

    • Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забрал себе в качестве трофея шайбу, которая принесла ему тысячное очко в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    Знаковое событие в карьере хоккеиста произошло в матче с «Питтсбургом», который «Вашингтон Кэпиталз» выиграл со счетом 5:2. Овечкин отличился дважды, но тысячное очко ему принесла первая шайба, заброшенная на 35-й секунде.

    Овечкин оставил себе принесшую 1000-е очко шайбу в качестве трофея. НХЛ, Овечкин, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: @Capitals /twitter.com


    После игры форвард опубликовал в Instagram фото с этой шайбой в руке и поблагодарил всех за поддержку.

    Александр Овечкин: «Спасибо моим партнерам, болельщикам и клубу за поддержку. Я благодарен своей драгоценной супруге, друзьям и родителям. Все это только благодаря вам».

    Thanks to my teammates, fans and caps organization for your support!tnx to my best wife, my friends and my parents!! It’s all just because of you!❤️😘

    Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)



    Овечкин стал четвертым россиянином, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Причем сделал он это быстрее остальных — в 880-й встрече.

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