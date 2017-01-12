СМИ: взрывотехники исключили версию теракта на борту Ту-154

Ту-154 Минобороны РФ, упавший в Черное море 25 декабря, не был сбит или взорван изнутри. К такому выводу, по данным газеты «Коммерсант», пришли следователи по итогам взрывотехнической экспертизы обломков.
Коммерсанта», экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ РФ военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета и сквозные отверстия в некоторых его деталях, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты.
Ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили, и версия теракта была исключена из списка возможных причин катастрофы.
Одной из приоритетных версий трагедии, по данным «Коммерсанта», остается ошибка экипажа. Ранее сообщалось, что комиссия Минобороны рассматривает семь версий катастрофы.
На борту Ту-154 находились 92 человека, в том числе военнослужащие, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», артисты ансамбля имени Александрова, общественный деятель Елизавета Глинка, летевшие в Сирию с гуманитарной миссией.
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