Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.01, 08:36

СМИ: взрывотехники исключили версию теракта на борту Ту-154

1 комментарий
  • Фото РИА Новости
СМИ: взрывотехники исключили версию теракта на борту <nobr>Ту-154</nobr>

СМИ: взрывотехники исключили версию теракта на борту Ту-154

СМИ: взрывотехники исключили версию теракта на борту <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото РИА Новости

    • Ту-154 Минобороны РФ, упавший в Черное море 25 декабря, не был сбит или взорван изнутри. К такому выводу, по данным газеты «Коммерсант», пришли следователи по итогам взрывотехнической экспертизы обломков.

    Версия теракта на борту Ту-154 изначально не была в числе приоритетных, однако отрабатывалась ФСБ и главным военным следственным в рамках уголовного дела.

    По информации «Коммерсанта», экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ РФ военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета и сквозные отверстия в некоторых его деталях, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты.

    Ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили, и версия теракта была исключена из списка возможных причин катастрофы.

    Одной из приоритетных версий трагедии, по данным «Коммерсанта», остается ошибка экипажа. Ранее сообщалось, что комиссия Минобороны рассматривает семь версий катастрофы.

    На борту Ту-154 находились 92 человека, в том числе военнослужащие, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», артисты ансамбля имени Александрова, общественный деятель Елизавета Глинка, летевшие в Сирию с гуманитарной миссией.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru