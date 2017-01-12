В Нефтеюганске за 2 часа сгорел двухэтажный жилой дом

Нефтеюганские спасатели завершают ликвидацию пожара, за пару часов полностью уничтожившего жилой дом на 32 квартиры.
В школе по соседству со сгоревшим домом спасатели совместно с представителями муниципалитета оперативно развернули пункт временного размещения для жильцов. При этом большая часть людей отправилась к родственникам и знакомым, сообщает ТАСС.
В ближайшее время в администрации Нефтеюганска состоится заседание комиссии по ЧС, в ходе которой будет решаться вопрос о расселении жильцов пострадавших квартир. Причины ЧП и нанесенный ущерб устанавливаются.
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