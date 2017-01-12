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  • 12.01, 08:36

В Нефтеюганске за 2 часа сгорел двухэтажный жилой дом

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В Нефтеюганске за 2 часа сгорел двухэтажный жилой дом

В Нефтеюганске за 2 часа сгорел двухэтажный жилой дом

В Нефтеюганске за 2 часа сгорел двухэтажный жилой дом
  • Фото: 86.mchs.gov.ru

    • Нефтеюганские спасатели завершают ликвидацию пожара, за пару часов полностью уничтожившего жилой дом на 32 квартиры.

    Вадим Симоненко, ГУ МЧС по ХМАО: «Локализация пожара завершена через два часа после поступления сообщения, ликвидация огня завершается. Пожар повредил дом на всей площади — 675 квадратных метров. Это 32 квартиры, в которых проживали 40 человек, среди них четверо детей. Все были вовремя эвакуированы. Пострадавших нет».

    В школе по соседству со сгоревшим домом спасатели совместно с представителями муниципалитета оперативно развернули пункт временного размещения для жильцов. При этом большая часть людей отправилась к родственникам и знакомым, сообщает ТАСС.

    В ближайшее время в администрации Нефтеюганска состоится заседание комиссии по ЧС, в ходе которой будет решаться вопрос о расселении жильцов пострадавших квартир. Причины ЧП и нанесенный ущерб устанавливаются.

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