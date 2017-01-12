2,5 человека — 11
Прямой эфир доступен только по ТВ до 05:02
2,5 человека — 11 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.01, 02:32

Пентагон: иракцы освободили до 80% восточной части Мосула

комментировать

Пентагон: иракцы освободили до 80% восточной части Мосула

Пентагон: иракцы освободили до 80% восточной части Мосула

Вооруженные силы Ирака освободили 70–80% восточной части Мосула — города, удерживаемого боевиками «Исламского государства».

Об этом в среду заявил представитель группы войск США, ведущих в Ираке и Сирии операции против ИГ, полковник ВС США Бретт Силвиа. По его словам, боевикам ИГ (запрещено в РФ) нанесено поражение, «сломлено их желание продолжать всерьез бороться за восточную часть Мосула».

Полковник отметил, что битва за город не завершена, предстоит борьба за западную часть города, передает ТАСС.

Второй по величине иракский город Мосул уже более двух лет находится под контролем боевиков ИГ. С 17 октября иракская армия, шиитское ополчение и курдские формирования пешмерга проводят наземную операцию по освобождению города. Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции.

Новости по теме

Борьба с «Исламским государством»

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru