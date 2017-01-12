Пентагон: иракцы освободили до 80% восточной части Мосула

Вооруженные силы Ирака освободили
70–80% восточной части Мосула — города, удерживаемого боевиками «Исламского государства».
Полковник отметил, что битва за город не завершена, предстоит борьба за западную часть города, передает ТАСС.
Второй по величине иракский город Мосул уже более двух лет находится под контролем боевиков ИГ. С 17 октября иракская армия, шиитское ополчение и курдские формирования пешмерга проводят наземную операцию по освобождению города. Их поддерживают иракские ВВС и авиация международной коалиции.
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