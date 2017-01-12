Журналисты и музыканты почтили память жертв катастрофы Ту-154

В Москве журналисты и участники клуба авторской песни «Гнездо глухаря» провели благотворительный концерт памяти жертв крушения
Ту-154 Минобороны.
Среди гостей и участников концерта были многие известные журналисты и артисты, в том числе ведущий НТВ Михаил Чебоненко и корреспондент НТВ Алексей Клюкин, телеведущий Николай Дроздов, а также лидер группы «7Б» Иван Демьян. Почтить память ушедших коллег пришли их близкие и родные, друзья.
Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря в районе Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию поздравлять российских военных на авиабазе Хмеймим.
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