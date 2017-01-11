Взрыв в Саратове: более 80 жильцов многоэтажки вернулись в свои квартиры

В Саратове 84 жильца многоэтажного дома, пострадавшего при взрыве бытового газа, вернулись в свои квартиры. Еще 47 человек разместились у родственников, 9 человек находятся в пункте временного размещения.сообщает пресс-служба администрации Саратова.
Эксперты заявили, что угроза обрушения в здании отсутствует. В ближайшее время будет установлен ущерб, нанесенный каждой квартире при взрыве и пожаре. Жителям дома выплатят компенсации, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь мэрии Саратова Антон Закурдаев.
Взрыв бытового газа в шестиэтажном жилом доме на Московском шоссе произошел днем в среду. В результате взрыва и последующего пожара пострадали 13 человек, из которых в больницах, по последним данным, остаются шестеро. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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