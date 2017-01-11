Кадыров сообщил об уничтожении в Чечне четырех боевиков

В ходе спецоперации на окраине села
Цоци-Юрт в Курчалоевском районе уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. Эту информацию подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник добавил, что как минимум четыре боевика ликвидированы. Их личности устанавливаются, передает ТАСС.
В то же время РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщает, что еще один боевик был задержан. Агентство отмечает, что операция проводилась под руководством главы республики Рамзана Кадырова.
Сам Кадыров подтвердил информацию о ликвидации боевиков. Также он сообщил, что одному из участников бандформирований удалось скрыться, передает «Интерфакс».
Рамзан Кадыров: «С наступлением рассвета начнется активная фаза операции. К сожалению, в ходе боестолкновения мы потеряли одного своего боевого товарища».
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