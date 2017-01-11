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  • 11.01, 23:31

В «Роскосмосе» назвали причину крушения «Прогресса МС-04»

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В «Роскосмосе» назвали причину крушения «Прогресса МС-04»

В «Роскосмосе» назвали причину крушения «Прогресса <nobr>МС-04</nobr>»

Космический грузовик потерпел крушение вскоре после запуска 1 декабря в результате вскрытия бака третьей ступени ракеты-носителя.

Об этом сообщили в «Роскосмосе», пояснив, что рассматриваются две версии аварии: посторонние частицы попали в двигатель или была допущена ошибка при сборке.

«Роскосмос»: «Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии — вскрытие бака „О“ третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55».

В «Роскосмосе» планируют вскоре представить план для обеспечения безопасного запуска «Прогресса МС-05», который был перенесен с 2 на 21 февраля. Пока неизвестно, какая ракета будет использована для выведения космического грузовика на орбиту: «Союз-У», потерпевшая крушение в декабре, или «Союз-2», передает ТАСС.

Напомним, космический грузовик «Прогресс МС-04» потерпел крушение в конце прошлого года над гористой местностью в Туве. Большинство фрагментов космического аппарата сгорели в атмосфере, остальные упали в безлюдной местности. Корабль успел отделиться от третьей ступени ракеты-носителя, но вскоре после этого разрушился.



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