В «Роскосмосе» назвали причину крушения «Прогресса МС-04»

Космический грузовик потерпел крушение вскоре после запуска 1 декабря в результате вскрытия бака третьей ступени
ракеты-носителя.
«Роскосмос»: «Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии — вскрытие бака „О“ третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55».
В «Роскосмосе» планируют вскоре представить план для обеспечения безопасного запуска «Прогресса МС-05», который был перенесен с 2 на 21 февраля. Пока неизвестно, какая ракета будет использована для выведения космического грузовика на орбиту: «Союз-У», потерпевшая крушение в декабре, или «Союз-2», передает ТАСС.
потерпел крушение в конце прошлого года над гористой местностью в Туве. Большинство фрагментов космического аппарата сгорели в атмосфере, остальные упали в безлюдной местности. Корабль успел отделиться от третьей ступени ракеты-носителя, но вскоре после этого разрушился.
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