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  • 11.01, 21:59
В акватории Невы из полыньи «спасали» тонущего. МЧС, Санкт-Петербург, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В акватории Невы из полыньи «спасали» тонущего

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В акватории Невы из полыньи «спасали» тонущего

В акватории Невы из полыньи «спасали» тонущего

В акватории Невы из полыньи «спасали» тонущего

    Напротив Петропавловской крепости прошла красочная тренировка МЧС, которую многие приняли за реальную спасательную операцию.

    Учения МЧС в акватории Невы сегодня всполошили пешеходов и автомобилистов, оказавшихся свидетелями спасения тонущих людей у Петропавловской крепости. Там по сценарию во время прогулки по замерзшей реке под лед провалился мужчина. Сопровождавшая его женщина в яркой куртке активно звала на помощь, которая прибыла незамедлительно.

    Спасителями по задумке должны были стать обычные прохожие, но оказались студенты профильного колледжа. К операции по вызволению из полыньи подключили медицинский квадроцикл, снегоходы, катер на воздушной подушке и даже вертолет.

    Столь масштабные действия позволили очевидцам догадаться, что акция была спланирована и что ни один рыбак или незадачливый пешеход не пострадал. На завтра МЧС дает штормовое предупреждение. 12 января ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

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