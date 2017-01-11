Сельский житель обстрелял энергетиков в Ленобласти

Сотрудники «Ленэнерго» попали под обстрел во Всеволожском районе. Более 30 выстрелов в сторону энергетиков произвел житель поселка Вартемяги.

Как пояснили в компании, специалисты устанавливали новый трансформатор и монтировали воздушную линию. По каким-то причинам это не понравилось одному из местных жителей. Он потребовал прекратить работы, стал угрожать, а потом достал ружье.Энергетики были вынуждены ретироваться и спрятались за служебным автомобилем. В результате нападения никто не пострадал, однако серьезный ущерб причинили оборудованию.По информации «Ленэнерго», в результате инцидента повреждены изоляторы на линии электропередачи, разбиты стекла и поврежден кузов служебного автомобиля. После обстрела сотрудники безопасности «Ленэнерго» передали материалы в отдел полиции Всеволожского района.