В Кремле пообещали проанализировать информацию Савченко о россиянах в украинском плену

На Украине разгорается новый скандал вокруг Надежды Савченко. На этот раз недовольство силовиков и политических элит вызвала публикация депутатом Верховной рады списков пленных.разместила два документа. Первый — это список пленных украинцев, второй — список пленных самопровозглашенных республик.
Как пояснила Савченко, часть этих данных она собрала сама после возвращения на Украину, часть — получила от представителей ДНР и ЛНР, встречаясь с ними в Минске.
Сегодня Савченко скорректировала списки с учетом новой информации: она объяснила, что пошла на публикацию, чтобы обмен заключенных по формуле «всех на всех» прошел быстрее. Савченко подчеркнула, что родственники пленных были не против обнародования списков.
В СБУ считают материалы некорректными, обвиняют Савченко в раскрытии персональных данных и обещают выяснить, откуда у нее вся эта информация. Среди тех, кого украинский депутат включила в списки пленных, есть и граждане России. И сегодня это прокомментировали в Кремле.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «У меня нет сомнений, что, так или иначе это будет анализироваться. И, конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы, в соответствующих подразделениях».
Ранее Савченко оказалась в центре другого скандала. На нее ополчилась часть депутатов Верховной рады — за минскую встречу с Захарченко и Плотницким ее исключили из фракции «Батькивщина».
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