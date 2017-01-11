Грузия рассчитывает поставлять в Россию традиционные сыры

Вскоре на полках российских магазинов может появиться традиционный грузинский сыр. Переговоры на этот счет прошли в Россельхознадзоре.
В ближайшее время в Грузию отправятся российские инспекторы, чтобы проверить стандарты производства.
Официально в Грузии зарегистрировано 14 видов сыра. Самые известные — это имеретинский и сулугуни. А неофициально их сотни: чоги, тенили, калти, коби, квели, домхали, нартви и другие.
На данный момент главные статьи грузинского экспорта в Россию — это вино и минеральная вода, а также орехи, мандарины и абрикосы.
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