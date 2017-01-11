Грузия рассчитывает поставлять в Россию традиционные сыры

Вскоре на полках российских магазинов может появиться традиционный грузинский сыр. Переговоры на этот счет прошли в Россельхознадзоре.

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Россельхознадзор

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, глава Национального агентства продовольствия Грузии Зураб Чекурашвили «озвучил заинтересованность грузинских предприятий в поставках на территорию России традиционных сыров».В ближайшее время в Грузию отправятся российские инспекторы, чтобы проверить стандарты производства.Официально в Грузии зарегистрировано 14 видов сыра. Самые известные — это имеретинский и сулугуни. А неофициально их сотни: чоги, тенили, калти, коби, квели, домхали, нартви и другие.На данный момент главные статьи грузинского экспорта в Россию — это вино и минеральная вода, а также орехи, мандарины и абрикосы.