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  • 11.01, 21:59
Грузия рассчитывает поставлять в Россию традиционные сыры. Грузия, продукты, Россельхознадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Грузия рассчитывает поставлять в Россию традиционные сыры

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Грузия рассчитывает поставлять в Россию традиционные сыры

Грузия рассчитывает поставлять в Россию традиционные сыры

    Вскоре на полках российских магазинов может появиться традиционный грузинский сыр. Переговоры на этот счет прошли в Россельхознадзоре.

    Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, глава Национального агентства продовольствия Грузии Зураб Чекурашвили «озвучил заинтересованность грузинских предприятий в поставках на территорию России традиционных сыров».

    В ближайшее время в Грузию отправятся российские инспекторы, чтобы проверить стандарты производства.

    Официально в Грузии зарегистрировано 14 видов сыра. Самые известные — это имеретинский и сулугуни. А неофициально их сотни: чоги, тенили, калти, коби, квели, домхали, нартви и другие.

    На данный момент главные статьи грузинского экспорта в Россию — это вино и минеральная вода, а также орехи, мандарины и абрикосы.

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