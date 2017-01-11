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  • 11.01, 20:29
Резиновый унитаз оккупировал культурное пространство Русского музея. Русский музей, Санкт-Петербург, искусство, скульптура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Резиновый унитаз оккупировал культурное пространство Русского музея

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Резиновый унитаз оккупировал культурное пространство Русского музея

Резиновый унитаз оккупировал культурное пространство Русского музея

Резиновый унитаз оккупировал культурное пространство Русского музея

    Петербуржцы активно обсуждают приобретение Русским музеем резинового унитаза. Предмет носит отнюдь не утилитарное, сантехническое, а вполне эстетическое назначение. Он пополнил музейную коллекцию современного искусства.

    Покупка необычной скульптуры буквально взорвала социальные сети. Первым о сделке сообщил на своей интернет-странице автор творения Владимир Козин. Судя по комментарию, он и сам с трудом поверил в случившееся. Когда резиновую скульптуру представят посетителям, не сообщается.

    Унитаз как музейный экспонат — история совсем не новая. Уже 100 лет как Марсель Дюшан представил публике свой знаменитый «Фонтан», сделанный из писсуара. Инсталляция Ильи Кабакова «Туалет в углу» тоже давно стала классикой. Но зритель неискушенный по-прежнему относится к таким экспонатам если не с иронией, то настороженно.

    Впрочем, Владимир Козин убежден, что современное искусство и должно быть провокационным. И ироничным комментариям в Интернете предпочитает мнения настоящих ценителей, коллег и музейных специалистов. Когда туалет занят, это не слишком радостно. Но когда он занят Русским музеем — это даже приятно.

    Корреспондент НТВ Алексей Кобылков     заглянул в мастерскую художника и обнаружил там еще много ценных произведений.

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