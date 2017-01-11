Резиновый унитаз оккупировал культурное пространство Русского музея

Петербуржцы активно обсуждают приобретение Русским музеем резинового унитаза. Предмет носит отнюдь не утилитарное, сантехническое, а вполне эстетическое назначение. Он пополнил музейную коллекцию современного искусства.интернет-странице автор творения Владимир Козин. Судя по комментарию, он и сам с трудом поверил в случившееся. Когда резиновую скульптуру представят посетителям, не сообщается.
Унитаз как музейный экспонат — история совсем не новая. Уже 100 лет как Марсель Дюшан представил публике свой знаменитый «Фонтан», сделанный из писсуара. Инсталляция Ильи Кабакова «Туалет в углу» тоже давно стала классикой. Но зритель неискушенный по-прежнему относится к таким экспонатам если не с иронией, то настороженно.
Впрочем, Владимир Козин убежден, что современное искусство и должно быть провокационным. И ироничным комментариям в Интернете предпочитает мнения настоящих ценителей, коллег и музейных специалистов. Когда туалет занят, это не слишком радостно. Но когда он занят Русским музеем — это даже приятно.
Корреспондент НТВ Алексей Кобылков заглянул в мастерскую художника и обнаружил там еще много ценных произведений.
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