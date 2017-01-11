Володин потребовал от депутатов повысить качество работы над законами

Депутаты Госдумы должны повысить качество работы над законопроектами и слышать аргументы и возражения представителей гражданского общества, заявил спикер палаты Вячеслав Володин, открывая первое заседание весенней сессии.
Отдельное направление — качество законотворчества и работа над ошибками, подчеркнул Вячеслав Володин, открывая сессию.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «29 декабря прошлого года президент Владимир Путин отклонил федеральный закон, который предусматривает создание федеральной и региональных информационных систем „Контингент обучающихся“. Это произошло из-за того, что, принимая данный закон, при соблюдении вроде бы всех формальных требований, не сделали главного — не услышали обоснованные аргументы и возражения представителей гражданского общества.
Напомню известное высказывание: демократия — это прежде всего процедура. Четкое выполнение парламентских процедур и правил, содержательное соблюдение норм законотворческой работы вместо иногда формального пробегания по всем пунктам слушаний, заключений и чтений — вот что должно стать приоритетным подходом в нашей работе. Только так мы сможем избежать ошибок».
Слышать гражданское общество, а не штамповать законы призывает руководство парламента. Среди законодательных несуразностей, которые предстоит исправить, — «закон о шлепках». Такое название он получил в народе. Летом 2016 года был принят и подписан закон, который перевел побои, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений. При этом то же самое, но совершенное в семье, в рамках домашней ссоры, осталось уголовным преступлением, даже если это первый случай. А это наказание до двух лет тюрьмы, лишение родительских прав и так далее.
Елена Мизулина, сенатор: «„Закон о шлепках“ нарушил принцип соразмерности. Внутрисемейные побои по степени общественной опасности стали более опасными, чем побои чужих людей. За шлепок близкого лица — до двух лет лишения свободы, за шлепок чужого — административное наказание».
Депутаты приняли поправки в первом чтении. Впрочем, как подчеркивают в Госдуме, так называемая декриминализация семейных побоев совсем не означает отказ от борьбы с домашним насилием. Повторные побои будут по-прежнему квалифицироваться как уголовное преступление.
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