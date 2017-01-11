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  • 11.01, 20:29

FINA подтвердила проведение московского этапа КМ по плаванию вопреки призывам

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FINA подтвердила проведение московского этапа КМ по плаванию вопреки призывам

FINA подтвердила проведение московского этапа КМ по плаванию вопреки призывам

Международная федерация плавания (FINA) подтвердила проведение в Москве этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который российская столица принимает с 2003 года.

В сезоне-2017 Москва примет первый этап Кубка мира, который пройдет 2–3 августа, сообщила пресс-служба FINA.

Ранее FINA объявила, что Казань с 21 по 23 апреля примет заключительный этап Мировой серии по прыжкам в воду 2017 года.

Накануне национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех международных турниров на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

В МОК агентству «Р-Спорт» пояснили, что решение по проведению международных соревнований в России, текущих или запланированных, остается за соответствующими международными спортивными федерациями.

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