FINA подтвердила проведение московского этапа КМ по плаванию вопреки призывам

Международная федерация плавания (FINA) подтвердила проведение в Москве этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который российская столица принимает с 2003 года.
Ранее FINA объявила, что Казань с 21 по 23 апреля примет заключительный этап Мировой серии по прыжкам в воду 2017 года.
Накануне национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех международных турниров на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.
В МОК агентству «Р-Спорт» пояснили, что решение по проведению международных соревнований в России, текущих или запланированных, остается за соответствующими международными спортивными федерациями.
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