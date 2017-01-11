Тиллерсон считает, что от соперничества с РФ надо переходить к сотрудничеству

США и Россия останутся соперниками, однако в ряде областей им стоит переходить к сотрудничеству. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.Интерфакс», кричать с места начала неизвестная женщина. Полиция вывела ее из зала, после чего Тиллерсон продолжил выступление в сенате.
Рекс Тиллерсон: «Для США необходимо уходить от того, чтобы быть соперниками (с Россией) всегда, к тому, чтобы иногда выступать партнерами».
В ходе выступления Тиллерсон отметил, что Россия представляет опасность, однако ее действия в отстаивании собственных интересов нельзя назвать непредсказуемыми.
Рекс Тиллерсон: «В истории наших отношений было много разных моментов. Но мы нуждаемся в открытом и честном диалоге с Россией. Учитывая их амбиции. Но и не сбиваясь со своего собственного курса. С Россией сотрудничество возможно прежде всего в вопросе сокращения угрозы мирового терроризма. Мы должны изучить эти возможности. Мы должны позаботиться о своих интересах и об интересах своих союзников. Россия должна знать, что мы отвечаем за свои обязательства и за обязательства союзников. Поэтому и Россия должна отвечать за свои действия».
По мнению Тиллерсона, Россия стремится добиться уважения на мировой арене, однако ее последние действия не учитывали американских интересов.
Также он заявил, что сообщения о влиянии России на выборы в США «вызывают обеспокоенность». Кроме этого, он назвал воссоединение России и Крыма незаконным.
Рекс Тиллерсон прокомментировал и российскую операцию в Сирии. Он признался, что выступает против российских авиаударов. В то же время он подчеркнул, что не может назвать их «военным преступлением», поскольку не располагает достаточной информацией на этот счет.
Антироссийские санкции Тиллерсон счел вредными. По его словам, они наносят ущерб американскому бизнесу. Он пояснил, что санкции препятствуют доступу на рынок США тех стран, против которых они вводятся. Это снижает инвестиции в американскую экономику.
опубликовала газета The Washington Post. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что Тиллерсон в случае утверждения в должности, вероятно, будет проводить жесткую политику. При этом Песков предложил все же дождаться выступления Тиллерсона.
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