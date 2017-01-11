Петербургским властям показали центр высокотехнологичных инноваций

Одно из самых успешных петербургских предприятий, работающих по программе импортозамещения, расширяет производство. Сегодня был продемонстрирован обновленный научно-производственный центр на Благодатной улице.

Многофункциональный научный центр, созданный в 1993 году на базе научно-исследовательской лаборатории университета «ЛЭТИ», сегодня известен во всем мире.Предприятие «Элкус» успешно разрабатывает и производит инновационные, высокотехнологичные устройства для нужд Министерства обороны, Федерального космического агентства и ВМФ. Более того, электронные компоненты импортируются в США, Германию, Китай, Индию. Новый производственный корпус осмотрело руководство города.Как передает специально для НТВ, предприятие уже шесть лет оснащает модули для Международной космической станции, и сейчас здесь проходит испытание система управления космического корабля многоразового использования. Также выпускают приборы для атомных подводных лодок 4-го поколения и линии передачи информации для самолетов сразу нескольких производителей.Проект обновленного научно-производственного центра реализовали менее чем за два года. По сравнению с другими объектами темпы строительства явно впечатляющие. В новом одноэтажном корпусе — десятки лабораторий для молодых специалистов.Среди заказчиков бортовой электроники с маркой предприятия — конструкторские бюро и концерны разных стран. Но для того чтобы осуществить настоящий технологический рывок, нужно еще реализовать вторую очередь проекта., генеральный директор предприятия: «Мы хотим сейчас реализовать вторую очередь инвестиционного проекта со строительством корпуса в 30 тысяч квадратных метров. Там кроме „Элкуса“ разместятся еще несколько предприятий, связанных с ним в единый технологический цикл».Единый научно-технический комплекс позволит также в несколько раз увеличить количество рабочих мест — почти до тысячи человек. А годовой оборот предприятия должен составить два с половиной миллиарда рублей при изначальных инвестициях всего в 1 миллиард.Поэтому Благодатная улица, на которой расположился новый корпус, уже в этом году может полностью оправдать свое название. Ведь каждый реализованный в этом центре проект позволит сделать еще один уверенный шаг на пути к успешному импортозамещению.