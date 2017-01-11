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  • 11.01, 18:58
Петербургским властям показали центр высокотехнологичных инноваций. Санкт-Петербург, инновации, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургским властям показали центр высокотехнологичных инноваций

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Петербургским властям показали центр высокотехнологичных инноваций

Петербургским властям показали центр высокотехнологичных инноваций

Петербургским властям показали центр высокотехнологичных инноваций

    Одно из самых успешных петербургских предприятий, работающих по программе импортозамещения, расширяет производство. Сегодня был продемонстрирован обновленный научно-производственный центр на Благодатной улице.

    Многофункциональный научный центр, созданный в 1993 году на базе научно-исследовательской лаборатории университета «ЛЭТИ», сегодня известен во всем мире.

    Предприятие «Элкус» успешно разрабатывает и производит инновационные, высокотехнологичные устройства для нужд Министерства обороны, Федерального космического агентства и ВМФ. Более того, электронные компоненты импортируются в США, Германию, Китай, Индию. Новый производственный корпус осмотрело руководство города.

    Как передает специально для НТВ корреспондент Эдмунд Желбунов, предприятие уже шесть лет оснащает модули для Международной космической станции, и сейчас здесь проходит испытание система управления космического корабля многоразового использования. Также выпускают приборы для атомных подводных лодок 4-го поколения и линии передачи информации для самолетов сразу нескольких производителей.

    Проект обновленного научно-производственного центра реализовали менее чем за два года. По сравнению с другими объектами темпы строительства явно впечатляющие. В новом одноэтажном корпусе — десятки лабораторий для молодых специалистов.

    Среди заказчиков бортовой электроники с маркой предприятия — конструкторские бюро и концерны разных стран. Но для того чтобы осуществить настоящий технологический рывок, нужно еще реализовать вторую очередь проекта.

    Сергей Хвощ, генеральный директор предприятия: «Мы хотим сейчас реализовать вторую очередь инвестиционного проекта со строительством корпуса в 30 тысяч квадратных метров. Там кроме „Элкуса“ разместятся еще несколько предприятий, связанных с ним в единый технологический цикл».

    Единый научно-технический комплекс позволит также в несколько раз увеличить количество рабочих мест — почти до тысячи человек. А годовой оборот предприятия должен составить два с половиной миллиарда рублей при изначальных инвестициях всего в 1 миллиард.

    Поэтому Благодатная улица, на которой расположился новый корпус, уже в этом году может полностью оправдать свое название. Ведь каждый реализованный в этом центре проект позволит сделать еще один уверенный шаг на пути к успешному импортозамещению.

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