Нелюксовый вояж: как предписание Ространснадзора испортило скандинавские каникулы петербуржцев

Компания Lux Express, дочерней структуре которой запрещено пересекать эстонскую и финскую границы на автобусах, продолжает работать в Петербурге. Какие претензии возникли у Ространснадзора к перевозчику и как он выходит из положения?

О проблемах «Евролайнс» пассажиры, отправляющиеся в Эстонию и Финляндию, конечно, слышали. И от самого перевозчика, и из соцсетей. Но начало трудовых будней после продолжительных каникул, видимо, заставляет по-другому относиться к трудностям. Да и сама компания уже перестроила логистику так, чтобы на погранпостах трудностей не возникало.Как передает, пассажиров из Петербурга Lux Express пока возит разными способами. В Хельсинки идет арендованный компанией автобус, в Таллин — автобус дочерней эстонской фирмы. Говорят, при такой схеме сюрпризов на границе быть не должно.Но новогодние праздники, конечно, оказались испорчены. Особенно понервничали те, кто ехал 2 и 3 января через Эстонию и Финляндию транзитом. После того как автобусы не пропустили, туристам пришлось добираться на перекладных.Не имеющие дальнейшего маршрута вовсе вернулись обратно в Россию. Трудовые будни поток туристов сократили, и эстонский перевозчик, чтобы не терять клиентов, подключил внутренние резервы и даже конкурентов.: «Главное, чтобы не было пробок на границе. Слышал, что с пересадками какая-то ситуация есть».: «„Мне просто поменяли рейс с 10:30 на 14:00. Пока ничего плохого не сообщили“.Вывозить пассажиров за рубеж компании запретили из-за приостановки удостоверения допуска. Это произошло после того, как 26 декабря в ходе плановой проверки Ространснадзор выявил многочисленные нарушения у перевозчика. Претензии инспекторов заключались в непроведении медосмотров водителей, техосмотров автобусов, неисправном состоянии машин, посадке и высадке пассажиров в неположенных местах»., юрист Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора: «Закон предусматривает такую меру как предупреждение. Но здесь в связи с многочисленностью нарушений управление посчитало эту меру недостаточной и удостоверение допуска приостановили. В данном случае три месяца это еще не так много».Устранить нарушения компания должна до середины февраля или раньше. Такое предписание «Евролайнс» получило накануне нового года. Подобные проверки проходят каждый год. Проблемы обычно выявляют, но еще ни разу они не завершались запретом на пересечение границы. Больше того, о нем в компании узнали, только когда автобус не пропустили через погранпост., генеральный директор компании-перевозчика: «Для нас это было полной неожиданностью. Тем более если на бумаге указано, что есть время наладить до начала февраля. Но через пару дней после получения предписания у нас есть приказ на границе, который вообще не позволяет нашей фирме оперировать».В прибалтийской компании старательно уклоняются от рассуждений о возможных других причинах запрета международных перевозок для российской фирмы. Говорят, сами еще не до конца осознали, что происходит и не подсчитывали убытки.Пока ясно, что рейсов в Таллин из Петербурга будет только пять в сутки (раньше на маршрут выводили дополнительные в случае необходимости) и что траты будут и на аренду автобусов, и на компенсации пассажирам. Им предлагают скидки на будущие поездки, выплаты за недополученный комфорт или испорченный праздник.