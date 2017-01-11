Москвич ранил ножом трехлетнего ребенка и угрожал врачам скорой

В Москве задержан мужчина, избивший жену, ранивший собственного ребенка и угрожавший расправой медикам из бригады скорой помощи.ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка МВД Александра Князева, инцидент произошел минувшей ночью в квартире на Дубнинской улице. По данным следствия, конфликт между супругами начался во время распития алкогольных напитков.
Александр Князев: «В ходе конфликта 41-летний мужчина бросил бытовой нож и случайно попал в руку своему трехлетнему ребенку. По указанному адресу прибыли сотрудники скорой помощи, одному из них мужчина стал угрожать физической расправой».
Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Главу семейства задержали прибывшие полицейские. В отношении него возбуждено уголовное дело по фактам причинения легкого вреда здоровью, побоев и угрозы убийством.
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