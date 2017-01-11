Страховые пенсии с 1 февраля вырастут на 5,4%

Индексация страховых пенсий в России будет проведена 1 февраля на уровне фактической инфляции 2016 года, то есть на 5,4%. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин по итогам совещания президента с членами правительства в среду.
Вторая индексация пенсий состоится 1 апреля, но она будет «очень небольшая». С ее учетом общая индексация в 2017 году составит 5,8%, заключил Топилин.
Глава Минтруда также сообщил, что пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в размере 5000 рублей.
Максим Топилин: «Я доложил президенту о том, что мы приступили к выплате по 5000 рублей. Вчера казначейство перечислило средства на счета Пенсионного фонда РФ, и Пенсионный фонд уже начал расчеты с банками и Почтой России. Уже вчера, в первый день работы с этими средствами, 4 млн пенсионеров получили по 5000 рублей на свои счета в банковской системе».
Пенсионный фонд рассчитывает завершить этот процесс в январе.
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