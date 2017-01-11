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  • 11.01, 18:58

В Москве назвали условие снятия санкций с главы МИД Канады

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  • Фото Reuters © 2017, Chris Wattie
В Москве назвали условие снятия санкций с главы МИД Канады

В Москве назвали условие снятия санкций с главы МИД Канады

В Москве назвали условие снятия санкций с главы МИД Канады
  • Фото Reuters © 2017, Chris Wattie

    • Христя Фриланд, которая возглавила канадское внешнеполитическое ведомство 10 января, находится в российских санкционных списках, которые были составлены в ответ на действия Оттавы три года назад.

    В российском санкционном списке с 2014 года находятся 13 канадцев, для которых был закрыт въезд в РФ. В их числе Христя Фриланд. В Министерстве иностранных дел РФ готовы рассмотреть вопрос о снятии с нее ограничений, но при условии, что Канада пойдет на ответные шаги. Об этом заявил источник в ведомстве РИА Новости.

    Источник: «Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет… Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности».

    В МИД России полагают, что ограничение, наложенное на Христю Фриланд, не помешает ее работе на новом посту — никаких препятствий для контактов с российскими официальными лицами на международных площадках нет. В российском внешнеполитическом ведомстве также заверили, что готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям, в том числе в Москве согласны прекратить санкционную войну, но этот вопрос должна решить и Оттава.

    Напомним, Москва ввела ответные ограничения против официальных лиц Канады в ответ на санкции, установленные Оттавой в связи с ситуацией вокруг Крыма.

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