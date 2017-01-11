В Москве назвали условие снятия санкций с главы МИД Канады

Христя Фриланд, которая возглавила канадское внешнеполитическое ведомство 10 января, находится в российских санкционных списках, которые были составлены в ответ на действия Оттавы три года назад.РИА Новости.
Источник: «Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет… Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности».
В МИД России полагают, что ограничение, наложенное на Христю Фриланд, не помешает ее работе на новом посту — никаких препятствий для контактов с российскими официальными лицами на международных площадках нет. В российском внешнеполитическом ведомстве также заверили, что готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям, в том числе в Москве согласны прекратить санкционную войну, но этот вопрос должна решить и Оттава.
Напомним, Москва ввела ответные ограничения против официальных лиц Канады в ответ на санкции, установленные Оттавой в связи с ситуацией вокруг Крыма.
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