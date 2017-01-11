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  • 11.01, 17:26

В Луганске 250 тысяч жителей остались без водоснабжения

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В Луганске 250 тысяч жителей остались без водоснабжения

В Луганске 250 тысяч жителей остались без водоснабжения

Около 250 тысяч жителей Луганска остались без воды. К этому привела авария, произошедшая на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине.

Из сообщения ОБСЕ: «Вчера на водонасосной станции возле подконтрольной правительству Петровки вновь произошел прорыв трубопровода, в результате чего водоснабжение в Луганск было ограничено и около 250 тысяч человек остались без чистой воды».

Вчора на Петрівській водонасосній станції у підконтрольному урядові с. Артема знову стався прорив трубопроводу, у резуль…

Опубликовано OSCE SMM — Special Monitoring Mission to Ukraine 11 января 2017 г.


В сообщении отмечается, что на месте работают ремонтные бригады.

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