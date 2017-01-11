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  • 11.01, 17:27

В Иркутске начальник отдела полиции задержан по делу об отравлениях «Боярышником»

3 комментария

В Иркутске начальник отдела полиции задержан по делу об отравлениях «Боярышником»

В Иркутске начальник отдела полиции задержан по делу об отравлениях «Боярышником»

Руководитель одного из отделов МВД города Денис Черемисов подозревается в халатности, которая привела к массовой гибели людей.

Сотрудник полиции, в отношении которого возбуждено дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц», задержан в рамках расследования об отравлениях концентратом «Боярышник».

Светлана Петренко, и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ: «В ходе расследования этого дела выявлено преступление, совершенное начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по городу Иркутску Денисом Черемисиным».

По версии следствия, Черемисин не организовал должным образом работу участковых. В результате в одном из торговых павильонов города на прилавках появился спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». В средстве был обнаружен метанол. От употребления не по назначению этого концентрата скончались более 70 человек.

По уголовному делу об отравлениях, кроме Черемисина, проходят еще 22 фигуранта. Восемь из них находятся под арестом, пятеро под подпиской о невыезде, еще девять — под домашним арестом.

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