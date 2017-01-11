В Иркутске начальник отдела полиции задержан по делу об отравлениях «Боярышником»

Руководитель одного из отделов МВД города Денис Черемисов подозревается в халатности, которая привела к массовой гибели людей.
Светлана Петренко, и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ: «В ходе расследования этого дела выявлено преступление, совершенное начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по городу Иркутску Денисом Черемисиным».
По версии следствия, Черемисин не организовал должным образом работу участковых. В результате в одном из торговых павильонов города на прилавках появился спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». В средстве был обнаружен метанол. От употребления не по назначению этого концентрата скончались более 70 человек.
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