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  • 11.01, 17:27
Эксперты ВЭФ назвали главные риски для человечества в 2017 году. безработица, коррупция, мигранты, работа, рабство, роботы, стихийные бедствия, терроризм, хакеры, экология, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперты ВЭФ назвали главные риски для человечества в 2017 году

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Эксперты ВЭФ назвали главные риски для человечества в 2017 году

Эксперты ВЭФ назвали главные риски для человечества в 2017 году

    Эксперты Всемирного экономического форума в Давосе назвали главные риски для человечества в 2017 году.

    Ежегодный доклад экспертов ВЭФ делит риски на пять категорий — экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические.

    В экономике главная угроза — это отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, работорговля, производство контрафактной продукции и организованная преступность. Также опасность несет увеличение разницы в доходах между бедными и богатыми.

    Основной технологический риск — это растущее число хищений персональных данных, кибератаки и стремительное развитие робототехники, из-за чего люди будут терять рабочие места.

    В социально-экономической сфере одна из главных проблем — это массовая миграция, которая может стать для экономики непосильным бременем.

    По-прежнему серьезную опасность представляют природные катаклизмы и антропогенные экологические катастрофы.

    Одна из самых значимых категорий рисков — это геополитика. Это крупные теракты, межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление.

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