Эксперты ВЭФ назвали главные риски для человечества в 2017 году

Эксперты Всемирного экономического форума в Давосе назвали главные риски для человечества в 2017 году.

You live in a world full of risks. These are the biggest https://t.co/DQk9lHNjd1 #risks2017 pic.twitter.com/i5IG6cuLsl — World Economic Forum (@wef) January 11, 2017

Ежегодный доклад экспертов ВЭФ делит риски на пять категорий — экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические.В экономике главная угроза — это отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, работорговля, производство контрафактной продукции и организованная преступность. Также опасность несет увеличение разницы в доходах между бедными и богатыми.Основной технологический риск — это растущее число хищений персональных данных, кибератаки и стремительное развитие робототехники, из-за чего люди будут терять рабочие места.В социально-экономической сфере одна из главных проблем — это массовая миграция, которая может стать для экономики непосильным бременем.По-прежнему серьезную опасность представляют природные катаклизмы и антропогенные экологические катастрофы.Одна из самых значимых категорий рисков — это геополитика. Это крупные теракты, межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление.