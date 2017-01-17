Гонконгский грипп атакует российские города

Российские школьники, едва отгуляв новогодние каникулы, вновь отправляются отдыхать. Внеочередные каникулы объявили сразу в тысяче школ и детских садов по всей стране. Все —
поражает все новые города. Эпидемиологический порог превышен уже в 52 регионах, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.
из-за эпидемии гриппа.
Самая сложная ситуация сложилась в Южном федеральном округе. В целом осложнений после болезни по сравнению с прошлым годом стало меньше, однако известно уже и о пяти случаях летального исхода.
Медики напоминают о необходимости в период эпидемии следить за здоровьем особенно внимательно: носить защитные маски, принимать противовирусные препараты, одеваться по погоде и кардинально ограничить посещение массовых мероприятий, в том числе кинотеатров и магазинов.
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