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  • 17.01, 18:59
Гонконгский грипп атакует российские города. болезни, грипп и ОРВИ, Роспотребнадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Гонконгский грипп атакует российские города

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Гонконгский грипп атакует российские города

Гонконгский грипп атакует российские города

    Российские школьники, едва отгуляв новогодние каникулы, вновь отправляются отдыхать. Внеочередные каникулы объявили сразу в тысяче школ и детских садов по всей стране. Все — из-за эпидемии гриппа.

    Так называемый гонконгский вирус пришел из Азии в начале декабря и поражает все новые города. Эпидемиологический порог превышен уже в 52 регионах, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

    Самая сложная ситуация сложилась в Южном федеральном округе. В целом осложнений после болезни по сравнению с прошлым годом стало меньше, однако известно уже и о пяти случаях летального исхода.

    Медики напоминают о необходимости в период эпидемии следить за здоровьем особенно внимательно: носить защитные маски, принимать противовирусные препараты, одеваться по погоде и кардинально ограничить посещение массовых мероприятий, в том числе кинотеатров и магазинов.

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