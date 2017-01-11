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  • 11.01, 17:27
В Новосибирске выпустили «Справочник голодного студента». еда, молодежь, Новосибирск, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Новосибирске выпустили «Справочник голодного студента»

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В Новосибирске выпустили «Справочник голодного студента»

В Новосибирске выпустили «Справочник голодного студента»

    В одном из вузов Новосибирска произошла гастрономическая революция. Учащиеся использовали личный опыт и издали «Справочник голодного студента». В него вошли рецепты простых, полезных и недорогих блюд. Все ингредиенты легко купить на стипендию. А процесс приготовления не отнимет много времени.

    Легкая вечерняя пробежка по соседям в общежитии — популярный вид студенческого спорта. За полчаса таких «голодных игр» можно набрать продуктов на легкий ужин. Михаил Юхименко — будущий шеф-повар, однако у него бывают тощие дни — на картошке и макаронах.

    Михаил Юхименко: «Бывает, просто нет денег — потратишь, прогуляешь: на книги, на научную литературу. Потом сидишь на жесткой диете, голодаешь и понимаешь всю прелесть студенческой жизни».

    Трудный выбор между едой и тягой к знаниям толкнул студентов новосибирского Университета потребкооперации Михаила и Александру на эксперимент. Опытным путем они учились экономить. Миша неделю ел только фастфуд, не щадя своего желудка. А Саша пошла другим путем — всю еду для себя она готовила сама.

    Результат удивил обоих. Александра потратила в два раза меньше денег, чем Михаил. Варить и жарить самому оказалось выгодней. Студенты опросили сокурсников и составили свой список самых популярных продуктов — яйца, крупы, макароны, картошка, курица. И отправились готовить — революцию в студенческом питании.

    Студенты решили собрать простые рецепты и на профессиональной кухне вуза вместе с преподавателями адаптировать их для учащихся с учетом норм калорийности, полезности и скорости приготовления. Так появился «Справочник голодного студента».

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.

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