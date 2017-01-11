Затяжные снегопады надвигаются на Москву

Затяжные снегопады ожидаются в Москве во второй половине недели. Ожидается, что они продлятся до начала следующей недели.ТАСС со ссылкой на Росгидромет, снегопад начнется в четверг и продлится до утра понедельника.
Из сообщения метеослужбы: «Снег будет разной интенсивности — от умеренного до слабого. В общей сложности, ожидается, что за несколько суток в городе выпадет до 33 мм осадков, что составит почти 80% месячной нормы, которая для января равна 42 мм».
Самые сильные осадки ожидаются в выходные — за день субботы и ночь воскресенья ожидается до 13 мм осадков (треть месячной нормы). Вероятность выпадения осадков составляет около 55%, уточнили в метеослужбе.
Отметим, что с начала января в Москве выпало 14 мм осадков.
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