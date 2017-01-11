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  • 11.01, 17:27

Банки получат доступ в базы данных ФНС

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Банки получат доступ в базы данных ФНС

Банки получат доступ в базы данных ФНС

Федеральная налоговая служба готовится уже в 2017 году открыть свои базы данных для банков, чтобы те получили возможность оперативно подтверждать доходы клиентов.

Принципиальное решение о доступе банков в базы данных ФНС было принято еще в 2014 году, однако проработка механизма предоставления банкам справок по форме 2-НДФЛ в электронном виде началась только сейчас.

В Центробанке рассчитывают, что реализация этой идеи упростит жизнь заемщиков и снизит затраты на оформление и выдачу кредита. Кроме того, в ЦБ ожидают снижения уровня кредитного мошенничества, так как сейчас заемщики иногда предоставляют банку поддельные справки 2-НДФЛ.

По информации газеты «Известия», банки будут получать информацию из ФНС о заработках заемщиков через систему межведомственного электронного взаимодействия. По этому каналу к ним сейчас поступают сведения о доходах россиян от Пенсионного фонда (ПФР). Заемщик подает в банк заявку на кредит, с портала госуслуг ему приходит СМС с предложением дать согласие на передачу ПФР сведений о состоянии его лицевого счета, после чего банк получает данные из фонда.

В ФНС заверили, что информация из их базы данных тоже будет передаваться кредитной организации только с согласия заемщиков, которые смогут дать его в личном кабинете на сайте налоговой службы.

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