От отравления газом в Подольске скончались три человека: задержаны двое подозреваемых

В результате отравления угарным газом в Подольске погибли три человека, еще шестеро попали в больницу. Следователи озвучили предварительную причину трагедии.
Виновными в трагедии следователи считают инженера и мастера коммунальной компании, которые должны были раз в три месяца проводить проверку системы. Их уже взяли под стражу.
Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области: «Обследование дымоходов должно осуществляться не реже одного раза в квартал, а вентиляционного канала — один раз в год. Однако надлежащего осмотра вентиляционного канала и дымоходов на протяжении длительного времени ответственными лицами указанной организации не осуществлялось. При этом составлялись акты о невозможности доступа в жилые помещения дома».
Однако официальных выводов пока никто не делает. Следователи отрабатывают и другую версию, связанную с утечкой газа.
Подробности — в видеоматериале.
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