От отравления газом в Подольске скончались три человека: задержаны двое подозреваемых

В результате отравления угарным газом в Подольске погибли три человека, еще шестеро попали в больницу. Следователи озвучили предварительную причину трагедии.

Как оказалось, система вентиляции в доме не чистилась несколько лет. В квартирах — газовые водонагреватели. Опасное вещество скопилось в воздухоотводах, а затем разошлось по всему подъезду.Виновными в трагедии следователи считают инженера и мастера коммунальной компании, которые должны были раз в три месяца проводить проверку системы. Их уже взяли под стражу., старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области: «Обследование дымоходов должно осуществляться не реже одного раза в квартал, а вентиляционного канала — один раз в год. Однако надлежащего осмотра вентиляционного канала и дымоходов на протяжении длительного времени ответственными лицами указанной организации не осуществлялось. При этом составлялись акты о невозможности доступа в жилые помещения дома».Однако официальных выводов пока никто не делает. Следователи отрабатывают и другую версию, связанную с утечкой газа.Подробности — в видеоматериале.