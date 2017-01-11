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  • 11.01, 15:55
От отравления газом в Подольске скончались три человека: задержаны двое подозреваемых. газ, Московская область, отравление, Подольск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

От отравления газом в Подольске скончались три человека: задержаны двое подозреваемых

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От отравления газом в Подольске скончались три человека: задержаны двое подозреваемых

От отравления газом в Подольске скончались три человека: задержаны двое подозреваемых

    В результате отравления угарным газом в Подольске погибли три человека, еще шестеро попали в больницу. Следователи озвучили предварительную причину трагедии.

    Как оказалось, система вентиляции в доме не чистилась несколько лет. В квартирах — газовые водонагреватели. Опасное вещество скопилось в воздухоотводах, а затем разошлось по всему подъезду.

    Виновными в трагедии следователи считают инженера и мастера коммунальной компании, которые должны были раз в три месяца проводить проверку системы. Их уже взяли под стражу.

    Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области: «Обследование дымоходов должно осуществляться не реже одного раза в квартал, а вентиляционного канала — один раз в год. Однако надлежащего осмотра вентиляционного канала и дымоходов на протяжении длительного времени ответственными лицами указанной организации не осуществлялось. При этом составлялись акты о невозможности доступа в жилые помещения дома».

    Однако официальных выводов пока никто не делает. Следователи отрабатывают и другую версию, связанную с утечкой газа.

    Подробности — в видеоматериале.

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