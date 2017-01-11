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  • 11.01, 15:55
Коммунальные компании превратили общежитие в Коми в «ледяной дом», лишив жильцов отопления в мороз. Коми, морозы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Коммунальные компании превратили общежитие в Коми в «ледяной дом», лишив жильцов отопления в мороз

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Коммунальные компании превратили общежитие в Коми в «ледяной дом», лишив жильцов отопления в мороз

Коммунальные компании превратили общежитие в Коми в «ледяной дом», лишив жильцов отопления в мороз

Коммунальные компании превратили общежитие в Коми в «ледяной дом», лишив жильцов отопления в мороз

    Городские управляющие компании отказались обслуживать дом в Сосногорске, несмотря на морозы. Причиной стали огромные долги за коммунальные услуги примерно у половины жильцов. Но те, кто платили исправно, тоже вынуждены страдать от холода в квартирах.

    В результате отключения отопления вода в системе замерзла, в подъезде образовались ледяные глыбы, а в комнатах температура установилась на уровне восьми градусов с включенными обогревателями.

    Жительница дома мать-одиночка Евгения Богданова надевает на полуторагодовалую дочь валенки и шерстяную кофту поверх свитера в доме, чтобы малышка не замерзла. В таких условиях, как говорит ее мама, ребенок научился включать обогреватель раньше, чем держать ложку.

    Жильцы шутят, что пора начинать водить экскурсии по их дому, где чья-то коляска превратилась в ледяную глыбу, перила и лестницах покрыты толстым слоем наледи, а с потолка свисают сосульки.

    Отопление в общежитии отключили месяц назад. Когда ударили морозы, трубы лопнули. Но обслуживать четырехэтажку отказались все управляющие компании Сосногорска, решив таким образом наказать должников за коммунальные услуги. Почему под раздачу попали и добросовестные квартиранты, местные чиновники объяснить не могут. Они уверяют, что и так делают все возможное для замерзающих людей.

    Судя по всему, квартирантам общежития остается только жаловаться в прокуратуру, а после — ждать оттепели. Коммунальщики отказываются чинить лопнувшие трубы и налаживать отопление, пока долги не будут погашены. Насколько это законно, разберутся уже в надзорном ведомстве.

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