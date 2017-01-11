Минобороны ответило на заявления США об «опасном сближении самолетов» в Сирии

В российском военном ведомстве подчеркнули, что в ходе контактов от американской стороны не поступало жалоб на действия ВКС РФ в САР.
Конашенков пояснил, что это позволяет иностранным пилотам уходить от ответственности в случае ошибочных бомбардировок, которые приводят к гибели мирных жителей. В качестве примера Конашенков напомнил об атаке на село Хасаджек, где погибли местные жители, не участвовавшие в конфликте.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны: «Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолетов, изредка обозначая только период времени и примерный район. Но не конкретные типы самолетов и их принадлежность».
Он пояснил, что российским пилотам регулярно приходится напоминать американским и другим летчикам в сирийском небе, что «они там не одиноки и не невидимы».
Игорь Конашенков: «Действуют наши летчики очень профессионально, соблюдая все меры безопасности».
Так Конашенков прокомментировал слова американского бригадного генерала Чарльза Коркорана, который сообщил газете The Wall Street Journal о якобы произошедших опасных сближениях самолетов России и США.
Игорь Конашенков: «Трудно понять, являются ли сделанные заявления искренним мнением генерала Коркорана или его, как и многих других, просто использовала уходящая администрация США в рамках прощального русофобского спектакля».
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