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  • 11.01, 14:25

Минобороны ответило на заявления США об «опасном сближении самолетов» в Сирии

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Минобороны ответило на заявления США об «опасном сближении самолетов» в Сирии

Минобороны ответило на заявления США об «опасном сближении самолетов» в Сирии

В российском военном ведомстве подчеркнули, что в ходе контактов от американской стороны не поступало жалоб на действия ВКС РФ в САР.

Как уточнил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, по официальным каналам от Пентагона не поступало жалоб об опасном сближении истребителей РФ с самолетами ВВС США. При этом он подчеркнул, что авиация международной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, пытается действовать в Сирии скрытно.

Конашенков пояснил, что это позволяет иностранным пилотам уходить от ответственности в случае ошибочных бомбардировок, которые приводят к гибели мирных жителей. В качестве примера Конашенков напомнил об атаке на село Хасаджек, где погибли местные жители, не участвовавшие в конфликте.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны: «Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолетов, изредка обозначая только период времени и примерный район. Но не конкретные типы самолетов и их принадлежность».

Он пояснил, что российским пилотам регулярно приходится напоминать американским и другим летчикам в сирийском небе, что «они там не одиноки и не невидимы».

Игорь Конашенков: «Действуют наши летчики очень профессионально, соблюдая все меры безопасности».

Так Конашенков прокомментировал слова американского бригадного генерала Чарльза Коркорана, который сообщил газете The Wall Street Journal о якобы произошедших опасных сближениях самолетов России и США.

Игорь Конашенков: «Трудно понять, являются ли сделанные заявления искренним мнением генерала Коркорана или его, как и многих других, просто использовала уходящая администрация США в рамках прощального русофобского спектакля».

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