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  • 11.01, 15:55
Российскому руферу в США грозит тюрьма за контрабанду наркотиков. задержание, наркотики и наркомания, суды, США, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российскому руферу в США грозит тюрьма за контрабанду наркотиков

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Российскому руферу в США грозит тюрьма за контрабанду наркотиков

Российскому руферу в США грозит тюрьма за контрабанду наркотиков

Российскому руферу в США грозит тюрьма за контрабанду наркотиков

    Российский руфер, который известен экстремальными покорениями высот в Москве и Санкт-Петербурге, вновь дал повод говорить о себе. В США Павел Гогулан проделывал трюки с наркотиками, за что в итоге суд постановил отправить его за решетку. Впрочем, на заседание он не явился. И, как сам сегодня заявил НТВ, в тюрьму не собирается.

    К слову, проблемы с правоохранителями возникали у экстремала и раньше. После того как он пытался взобраться на манхэттенскую высотку, на него надели наручники. А в питерском отделении полиции он оказался после того, как повис на проводах над Невским проспектом. Теперь он может оказаться за решеткой в США. И на этот раз любовь к высотным зданиям ни при чем.

    Павел Гогулан: «Мы (с друзьями) работали на ферме марихуаны, нам выдали зарплату ей, здесь это легально. Ну и решили, чтобы продать повыгоднее, отвезти ее в Нью-Йорк. Потому что в Нью-Йорке она стоит дороже, чем в Калифорнии».

    Добраться до места назначения они не смогли. В Юте минивэн остановили за превышение скорости. Попутно полицейский обнаружил в машине наркотические вещества — легальные в соседних штатах, но запрещенные в Юте.

    Друзья провели в участке шесть суток. Потом их выпустили под залог. И эта свобода, возможно, временная, ничем не ограничена. Руфер ходит на пляж и планирует очередное восхождение.

    Подробности — в видеоматериале.

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