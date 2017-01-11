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  • 11.01, 15:55
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Госдума начала рассмотрение резонансного закона о домашнем насилии

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Госдума начала рассмотрение резонансного закона о домашнем насилии

Госдума начала рассмотрение резонансного закона о домашнем насилии

    В Госдуме открылась весенняя сессия. В повестке дня первого заседания — резонансный документ о декриминализации домашнего насилия. Многие парламентарии называют его «многострадальным».

    Летом 2016 года в рамках общей декриминализации российского законодательства был принят и подписан закон, который перевел побои в разряд административных правонарушений, если они совершены впервые. При этом побои в рамках семейного конфликта остаются уголовным преступлением, даже если зафиксированы в первый раз. Таким образом, возникло объективное противоречие.

    Декриминализация побоев: как новый закон изменит семейные отношения

    Всего в рамках весенней сессии депутаты намерены провести 40 пленарных заседаний, шесть региональных недель, а в недрах Госдумы находятся порядка 2300 законодательных инициатив.

    Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Нам необходимо в рамках второй сессии расставить приоритеты работы в соответствии с тем, как они были сформулированы в ежегодном послании президента РФ. Одна из важнейших стратегических задач, поставленных главой государства, — восстановить и обеспечить устойчивость экономического роста страны, причем достичь темпов роста выше среднемировых и сделать это, опираясь на преумножение человеческого капитала как главного богатства России. Нам предстоит принять ряд важных решений по вопросам развития экономики и предпринимательства, улучшения делового климата, а также по социальной политике».

    Депутаты уже подсчитали, что для реализации тех положений, которые прозвучали в послании президента, им необходимо принять порядка 90 законопроектов.

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