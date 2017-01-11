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  • 11.01, 14:25

Мертвые пенсионеры месяц пролежали в московской квартире

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Мертвые пенсионеры месяц пролежали в московской квартире

Мертвые пенсионеры месяц пролежали в московской квартире

Следователи в Москве начали проверку после обнаружения в квартире одного из домов на юго-западе столицы тел 94-летней пенсионерки и ее 66-летнего сына, которые были найдены спустя месяц после смерти.

Как сообщили в СУ СК по Москве, тела пенсионеров были обнаружены накануне, когда дверь в их квартиру вскрыли сотрудники управляющей компании по заявлению соседей.

Из сообщения СУ СК по Москве: «В помещении были обнаружены тела женщины 1923 года рождения и ее сына 1951 года рождения. Предположительная давность наступления смерти — около месяца».

При визуальном осмотре на телах мужчины и женщины признаков насильственной смерти обнаружено не было. Со слов соседей, они жили вдвоем и вели замкнутый образ жизни. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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