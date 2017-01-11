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  • 11.01, 14:25
Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Саратове возросло до 10. МЧС, Саратов, взрывы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Саратове возросло до 10

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Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Саратове возросло до 10

Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Саратове возросло до 10

Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Саратове возросло до 10
  • Фото: 64saratov /vk.com

    • В результате ЧП, которое произошло в доме №11 на Московском шоссе, никто не погиб.

    В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России сообщили о том, что при взрыве пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Шесть человек были доставлены в больницу, четверым оказали помощь амбулаторно, передает ТАСС. Ранее сообщалось о семерых раненых.

    Представитель ЦРБ МЧС: «По последней информации, всего пострадали 10 человек, шесть из них госпитализированы».

    После взрыва, который прогремел в квартире на третьем этаже, вспыхнул пожар. К настоящему моменту спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. В доме обрушились перекрытия между вторым и четвертым этажом.

    Предположительно, причиной ЧП послужила утечка бытового газа. Не исключено, что взрыв случился из-за нарушений техники безопасности. На месте в настоящее время работают порядка 200 специалистов, также к дому было стянуто 50 единиц техники.

    Между тем СК по Саратовской области уже начал доследственную поверку по факту взрыва. На место выехала следственно-оперативная группа.

    Екатерина Пирская, помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ: «Сегодня в многоэтажном доме, расположенном на территории Ленинского района города Саратова, предположительно произошел взрыв бытового газа. По данному факту начата доследственная проверка».

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