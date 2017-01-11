Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Саратове возросло до 10

В результате ЧП, которое произошло в доме №11 на Московском шоссе, никто не погиб.ТАСС. Ранее сообщалось о семерых раненых.
Представитель ЦРБ МЧС: «По последней информации, всего пострадали 10 человек, шесть из них госпитализированы».
Предположительно, причиной ЧП послужила утечка бытового газа. Не исключено, что взрыв случился из-за нарушений техники безопасности. На месте в настоящее время работают порядка 200 специалистов, также к дому было стянуто 50 единиц техники.
Между тем СК по Саратовской области уже начал доследственную поверку по факту взрыва. На место выехала следственно-оперативная группа.
Екатерина Пирская, помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ: «Сегодня в многоэтажном доме, расположенном на территории Ленинского района города Саратова, предположительно произошел взрыв бытового газа. По данному факту начата доследственная проверка».
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